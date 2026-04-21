親の介護や育児サポートなど、家族間で互いに支え合える環境を重視して実家での共同生活を選択するケースも存在します。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、大阪府大阪市在住・41歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール