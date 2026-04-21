【サーティワン】のケーキ仕立てな「新作アイス」に注目！ お誕生日やお祝いごとにぴったりな、豪華さのあるメニューが登場しています。定番アイスが主役になっており、さまざまなトッピングと共に味わえるのだとか。今回はそんな“パティスリーシリーズ”の新作をご紹介します。 定番フレーバーで味わえる新作！ 4月1日からラインナップに追加された、新作「31 チョコレ