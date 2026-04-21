21日午前8時40分ごろ、大分県の日出生台演習場で「戦車が暴発した」と消防に通報がありました。この事故で、男性隊員3人が死亡し、女性隊員1人が負傷しました。 【写真を見る】【速報】戦車が暴発、訓練中に砲弾が破裂男性3人が死亡、女性1人が負傷大分・日出生台演習場 日出生台演習場で戦車が暴発 日田玖珠広域消防本部によりますと、大分県にある日出生台演習場で21日午前8時40分ごろ、「戦車が暴発してけが人が多数出て