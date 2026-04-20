鈴木奈々の体重アピールが止まらない――。4月12日以降、自身のインスタグラムに3連続の投稿で“体重”を繰り返し公開しているのだ。【写真】「何のため？」物議を醸している鈴木奈々の“体重公開”3連発「私は154センチ52キロです」始まりは12日の投稿。《昨日仕事で久しぶりに体重計りました！》のコメントとともに、黒のタンクトップとショートパンツ姿で体重測定中の写真をあげている。そのうえで、身長は154センチで体重