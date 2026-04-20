中国国営中央テレビ（CCTV）などによると、広西チワン族自治区欽州市公安局と海警局はこのほど、特大密航事件を摘発したと発表した。密航の勧誘の主力となっていたのは16〜18歳の青少年で、うち湖南省長沙市の高校3年の男子生徒は逮捕時に20万元（約460万円）超の微信（ウィーチャット）電子マネーを所持していた。ショート動画プラットフォームに「1〜2週間で大金を稼げる」「海外で高給の仕事」などと投稿し、少額の紅包（ラッキ