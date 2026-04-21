「あんたは何やっても成功する」――そう断言された堀江貴文の未来は、大きく外れた。的中率34％という検証結果がありながら、なぜ細木数子は熱狂的に支持されたのか。視聴率とベストセラーを席巻した“占い師”の正体に迫る。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ノンフィクション作家・溝口敦氏の文庫新刊『細木数子 魔女の履歴書』（講談社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）なぜ細木数子は人気占い