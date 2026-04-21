2026年4月19日、韓国・マネートゥデイは「大企業の労働組合による、無理な成果給の要求が相次いでいる」と伝えた。SKハイニックス労使が営業利益の10％を成果給として支給することで合意したことを受け、サムスン電子と現代自動車の労組も高額の成果給を求めているという。財界によると、現代自動車労組は今年の賃上げ交渉要求案を確定した。「月の基本給14万9600ウォン引き上げ」「昨年の純利益の30％を成果給として支給」「賞与7