給与明細を見ると、健康保険料や厚生年金保険料などが差し引かれています。しかし、年間でどのくらい支払っているか、正確に把握している人は少ないかもしれません。   例えば、年収400万円の会社員では、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料が年間60万円以上になるケースもあります。   本記事では、毎月の給与から実際にいくら引かれているのか、給与明細の内訳とあわせて分かりやすく解説します。