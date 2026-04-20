声優井口裕香（37）が、自身3冊目となる写真集（タイトル未定）を7月11日に集英社から発売することが20日、明らかになった。「とある魔術の禁書目録」シリーズのインデックス役や、「〈物語〉シリーズ」の阿良々木月火役など数々の人気アニメに出演しつつ、グラビア界でも持ち前のグラマラスボディーをいかして各誌の表紙を席巻している。自身3冊目となる写真集は、ベトナムと日本の2カ国で撮影。大自然の中からムーディーなホテル