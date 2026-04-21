フランス・パリ発のショコラ専門店ル・ショコラ・アラン・デュカスから、夏にぴったりのショコラアイス「グラス」が日本限定で登場します。カカオの魅力を最大限に引き出した贅沢な味わいは、まるでショコラそのものを味わうかのよう♡大人のためのご褒美スイーツとして、今年の夏を特別に彩ってくれる注目の新作です。 カカオの魅力を閉じ込めた贅沢アイス 「グラス」は、世界各地から厳選したカカオ豆を使用し