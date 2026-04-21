東京・MUFGスタジアムで4月18日、人気アーティストMrs. GREEN APPLEの公演『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』が開催された。約7万人を動員した大規模ツアーの初日、会場は大きな熱気に包まれたが、一部ではトラブルも起こっていたようだ。【写真】「いい迷惑」野球ファン憤慨、2日連続で試合中断させたミセスのド派手な花火ド派手な花火で「試合中断」の事態にMUFGスタジアムには、2026年4月より新設された53室のス