村上は3戦連発、再び勢いを取り戻した(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆の勢いが止まらない。現地、4月19日に敵地で行われたアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。3試合連続の8号本塁打を放った。【動画】豪快な一振りで右翼席へ！村上宗隆、確信の8号2ランをチェック4−1で迎えた5回無死一塁で迎えた第3打席。左腕ジェフリー・スプリングスのカウント1−1から投じたスライダーを一閃。右翼席へと豪快に放