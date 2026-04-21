豪華客船「タイタニック」の生存者が着用していた救命胴衣が初めて出品された/Henry Aldridge and Son Ltd.（CNN）1912年に沈没した豪華客船「タイタニック」号の乗客が着用していた救命胴衣が18日、オークションに出品され、67万ポンド（約1億4400万円）で落札された。予想をはるかに上回る金額となった。オークションを主催する英ヘンリー・オールドリッジ・アンド・サンによると、25万〜35万ポンドでの落札が見込まれていたこの