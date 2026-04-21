《『人の本性は言葉ではなく行動に表れる。』行動→国会に出席しない言葉→「働いて働いて働いて働いてまいります」》と実業家のひろゆきこと西村博之氏がX（旧ツイッター）で批判したのは、高市早苗首相が4月の党首討論に応じないことに対してだ。【写真】“あえて盛らない”高市首相と、“盛りすぎ”と話題になった片山さつき大臣の選挙ポスター「ディープ・パープルやMEGUMIとは会えるけど…」「4月16日、政府・与党は22日に