中学校教師の男が少女に性的暴行を加え、その様子を撮影した疑いで逮捕されました。都内の公立中学校教師・山口航容疑者は2024年、東京・葛飾区の当時の自宅アパートで、10代の少女に性的暴行を加え、その様子をスマホで撮影した疑いがもたれています。山口容疑者は今年に入り、少女に連絡を絶たれたことに腹を立て、「写真をネットにさらすぞ」と脅したことから、少女の保護者が警視庁に相談し、事件が発覚しました。山口容疑者は