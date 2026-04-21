元フジテレビのフリーアナウンサー笠井信輔（62）が21日までにブログを更新。自身になりすました偽のXアカウントについて注意喚起を行った。笠井は前回の投稿でXアカウントを開設したことを報告していたが、すでになりすましアカウントが複数存在し、「私以外に笠井信輔さんが9人いる私を入れて10人もう1人いれば『11人いる』（笑）いや、笑ってる場合じゃないです」とユーモアまじりに言及。女性タレントやアニメキャラクター