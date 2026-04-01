【ONICHA（オニチャ） 麦茶】 4月21日～順次発売 価格：149.04円 セブン‐イレブン・ジャパンは、YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが自ら手がけた新ブランド「ONICHA」のペットボトル麦茶を、全国のセブン‐イレブン店舗で4月21日より順次発売いたします。 本商品は、日常的に飲用される麦茶において、“飲みもの”としての味や品質へのこだわりはもちろん、これまでの