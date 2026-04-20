スターバックスから、昨年大好評だった「チラックス ソーダ」が今年も登場。フルーツのジューシーさと炭酸の爽快感、そしてシトラスの香りが重なり、気分を軽やかに整えてくれる一杯です。進化したストロベリーと爽やかなゆずシトラス、どちらもこれからの季節にぴったりのリフレッシュドリンク♡日常に小さな“チル時間”を取り入れてみませんか？ 果実感アップでさらに贅沢に