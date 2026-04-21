ブライトンを率いるファビアン・ヒュルッツェラー監督が、日本代表MF三笘薫やパラグアイ代表MFディエゴ・ゴメスの状態を説明した。20日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。ブライトンは18日、プレミアリーグ第33節でトッテナム・ホットスパーと対戦し、2−2で引き分けた。この試合ではD・ゴメスが20分に負傷交代し、代わって途中出場した三笘薫も75分にベンチへ下がっていた。ヒュルツェラー監督は、D・ゴメスについ