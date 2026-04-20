元放送作家の鈴木おさむ氏が２０日、Ｘを更新。人間ドックを受けていることを明かした。「いま、胃カメラの検査終了。やはり、これは、修業である。本当に苦手だが。終えた今、すがすがしい。何かの喩えで『胃カメラ終えたあとの清々しさ』を使いたい。苦手な上司との面談のあと、とか。いやー、しんどかった。」と医師、看護師に励まされながら、口から（経口）の胃カメラを終えたことを報告した。インスタグラムでは「受付