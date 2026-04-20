韓国の第2次総合特別検察（クォン・チャンヨン特別検事）が、宗教団体・旧統一教会（世界平和統一家庭連合）による賭博捜査のもみ消し疑惑に関連して、警察に対する強制捜査に乗り出した。【画像】韓国宗教団体の教祖から性的暴行被害を受けた女性総合特検チームは4月20日、警察庁、江原（カンウォン）警察庁、春川（チュンチョン）警察署を家宅捜索し、「旧統一教会による海外遠征賭博事件の捜査もみ消し疑惑」に関連する資料を確