メキシコの世界遺産で男が銃を乱射し、観光客のカナダ人女性が死亡したほか、6人が負傷しました。メキシコの治安当局によりますと、20日、首都メキシコシティー郊外にある世界遺産・テオティワカン遺跡の「月のピラミッド」で男が発砲しました。この銃撃で、観光で訪れていたカナダ人の女性1人が死亡し、6人が負傷しました。負傷者は銃撃を受けたほか、避難中に転倒するなどしてけがをしたということです。男は犯行後、自らを撃っ