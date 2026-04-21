社会民主党のラサール石井参院議員が2026年4月20日にXを更新。国会議事堂前デモの人数を巡る指摘に反論した。「いやあんたら見たんかい」発端となったのは、8日に行われたデモ「平和憲法を守るための緊急アクション」について、主催者が「参加者3万人」と発表したこと。これについて14日放送の「ABEMA Prime」（ABEMA）で自民党の門寛子衆院議員が「そもそも3万人いないのに、なんで3万人と言うのか」と疑問を呈し、MCの田村淳さん