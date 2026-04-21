羽田空港の管制システムに一時障害が発生し、欠航や遅延などの影響が出ています。国土交通省によりますと、きょう午前7時過ぎ、羽田空港の航空管制システムに障害が発生しました。およそ15分後に復旧したということですが、航空各社では羽田空港を発着する便を中心に一部の便に欠航や遅れが出ています。国土交通省は国のシステムが原因だとして調査を進めています。航空各社は最新の運航状況を確認するよう呼びかけています。