◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打席目に珍事が起きた。３点リードの４回１死満塁の好機に打席に立つと、一塁への強烈なライナーに。さらに二走が戻りきれずにライナー併殺―、かと思いきや、相手投手にはボークが宣告。ランナーが１人生還した。そ