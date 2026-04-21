埼玉県立小児医療センター（さいたま市中央区）で、脊髄周辺に抗がん剤を投与する「髄腔（ずいくう）内注射」を受けた患者が神経症状を発症し、１人が死亡、２人が意識不明になっている問題で、同センターは２０日の記者会見で、院内に事故調査委員会を設置すると明らかにした。３人の髄液から使用禁止の薬剤「ビンクリスチン」が検出されており、外部識者を交えて原因を調べる。事故調査委のメンバーは１３人で、このうち６人