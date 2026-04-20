Image: RAYMOND WANG / GIZMODO US HPから発売されたフラグシップモデルのゲーミングPC「OMEN MAX 45L」。洗練されたケースデザインと「OMEN Cryo チェンバー（オーメンクライオチェンバー）」という独自の冷却設計、そしてモンスター級のスペックを備えた、いわゆる完成品のゲーミングPCです。米GIZMODO編集部がこのOMEN MAX 45Lに実際に触れてレビューしています。ゲーミングPCとしての実