きょう正午前、東京・文京区の「東京ドームシティ」でアトラクションの点検をしていた女性作業員がアトラクションに体を挟まれて意識不明の重体です。【写真を見る】「遊具に体を挟まれている」東京ドームシティのアトラクションに点検作業員が挟まれ意識不明の重体救助活動が行われる「遊具に体を挟まれている」午前11時50分すぎ、文京区の「東京ドームシティ」で「遊具に体を挟まれている」と119番通報がありました。捜査関係