全年代で男女共に糖質摂取量が基準値超え！多くの人が勘違いしている脂肪がたまる大きな原因とは 全年代男女ともに糖質摂取量は過多 下のグラフは、サッポロビール株式会社が20～60代の男女1000人を対象に行った「食習慣と糖に関する実態調査」の結果です。 栗原クリニックが推奨する１日の糖質摂取量は男性が250グラム、女性が200グラム。グラフ上では、この推奨値を糖質摂取量の基準値としていますが、全年