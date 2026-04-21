俳優の上戸彩（40）のメディア露出が急増中だ。宮舘涼太は熱愛報道、渡辺翔太はSNS炎上、目黒蓮は不在…それでもSnow Manの勢いが落ちない3つの強み29日公開の映画「SAKAMOTO DAYS」の主役である目黒蓮（29）が不在。ドラマ「SHOGUN 将軍」シーズン2の撮影でカナダに滞在中のため、目黒の妻役の上戸が代打で奔走しているのだ。目黒がリモート出演はするものの、生出演はほぼ上戸ありき。キー局はもちろん、関西の準キー局番組