4月18日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催されたMrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）のライブをめぐり、スタジアム設営のスイートルームの客が公演を妨げる行為をしたとして、運営会社が19日に公式サイトで謝罪した。【こちらも読む】Mrs.GREEN APPLEとディズニーのコラボに両ファン懸念…売れすぎた国民的バンドゆえの"食傷感"“公演妨害”の内容は明らかになっていないが、18日にミセスのライブをスイートルーム