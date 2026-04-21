大谷の52試合連続出塁記録に米メディアも興奮気味だ(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月20日、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、52試合連続出塁を達成した。2−1で迎えた3回の第2打席だった。ホセ・キンタナの低めのチェンジアップを拾って右前打を放つと、これで自身の連続試合出塁記録を「52」に伸ばした。【動画】低めのチェンジアップを拾う一打！大谷翔平、52試合連続出塁シーンをチェック