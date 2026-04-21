組織ぐるみの秘書給与を詐取していた疑いが向けられているれいわ新選組で、新たな疑惑が浮上した。先の衆院選で落選したれいわ新選組の櫛渕万里副幹事長が在職中に雇っていた公設秘書が、党内で「幽霊秘書だった」と言われているのだ。（前後編の前編）＊＊＊【写真】17年前、民主党ブームに乗って初当選。「美人議員」ともてはやされていた頃の櫛渕万里氏新潮報道に「違法性はない」と繰り返してきた高井崇志副幹事長れいわ