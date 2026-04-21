App StoreおよびGoogle Playというスマートフォン向けの公式アプリストアを展開しているAppleとGoogleが、ブラジル司法・公安省(MJSP)から「未成年向けの賭博アプリで年齢制限機能が正しく実装されていない」と通知を受けたことが明らかになりました。Governo notifica Google e Apple por bets a jovens - 17/04/2026 - Cotidiano - Folhahttps://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2026/04/governo-notifica-google-e-apple-por-a