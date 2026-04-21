「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを密輸した疑いで、台湾に住む男が逮捕された。羽田空港での検査で、スーツケース内から薬物を含む液体が見つかった。容疑者は一部否認しており、警視庁は国際的な密輸組織の関与も視野に捜査を進めている。「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物、エトミデートを密輸した疑いで台湾に住む男が逮捕されました。「エトミデート」含んだ液体約1.5キロ密輸か陳建国容疑者は19日、マレー