「大切に使ってたのになぜか壊れたシャネルのブラシ。 …と、それに関して何か知ってそうな犬。」【写真】けっして目を合わせない犬さんこんなひと言とともに「X」に投稿された、2枚の写真が注目を集めています。1枚目には高級ブランドのメークアップブラシが写っていますが、持ち手には斜めにひびが入ってしまっています。そして2枚目にはなにやら後ろめたそうに目をそらすゴールデンレトリバーが写っていて…！？「絶対目を