アメリカとイランの2回目の協議は本当に行われるのでしょうか…。停戦期限が21日に迫る中、双方の駆け引きが激しくなっています。日本では国際線の燃油サーチャージの引き上げが発表されるなど、中東情勢悪化の影響が広がっています。【写真を見る】トランプ氏「船内の調査」海兵隊がロープを使い、コンテナに降下する様子イラン情勢の影響広がる…バナナの“専用ガス”にも値動きが少なく「物価の優等生」と言われるバナナ。朝食