スティーブン・キング原作、少年たちが挑む“ひたすら歩き続ける”デスゲームを描いた『ロングウォーク』が６月26日(金)より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁された。また、原作本の復刊が決定した。戦争によって国家が分断された近未来のアメリカで、国をあげて開催される“ロングウォーク”。歩き続けて勝者になれば破格の賞金と願いを１つ叶える権利を獲得できるが、敗者には死が待っている。予告編は、そんなロングウォ