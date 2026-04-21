WINNERのソン・ミノが、兵役法違反の容疑で起訴された初公判で、容疑を認めた。検察はソン・ミノに対し、懲役1年6カ月を求刑した。【話題】ソン・ミノ、懲役刑濃厚か…再入隊の可能性は？4月21日、ソウル西部地裁・刑事第10単独（ソン・ジュンギュ判事）は、ソン・ミノと服務管理責任者のイ氏に対する兵役法違反容疑の初公判を開いた。この日、スーツ姿で出廷したソン・ミノは公訴事実をすべて認めた。検察は「懲役1年6カ月を宣告