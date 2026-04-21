たった2周で3台ごぼう抜き―― 日産のZがホンダの新型マシン「PRELUDE-GT」をあっという間に抜き去った場面が反響を呼んだ。【映像】プレリュードを一瞬で仕留めた瞬間スーパーGTを振り返る『笑って学べる!!超GTぱーてぃー』。17日の最新回では、2026シーズン開幕戦の珠玉のバトルをピックアップした。話題の場面が、レーススタート直後からTEAM IMPUL（#12 TRS IMPUL with SDG Z）ベルトラン・バゲットが怒涛の追い上げを魅せ