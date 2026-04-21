未成年の弟子に性的暴行をした容疑で実刑を言い渡されて服役中の元柔道韓国代表の王己春（ワン・ギチュン、37）が来月出所する予定だ。20日、法曹界などによると、児童・青少年の性保護に関する法律違反などの容疑で起訴され、懲役6年刑が確定した王己春が、来月1日に満期出所する予定だ。2008年北京オリンピック（五輪）で銀メダルを獲得し、2007・2009年の世界柔道選手権で優勝して韓国柔道界を代表するスターに浮上した王己春は