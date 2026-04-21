「ロッキーズ−ドジャース」（２０日、デンバー）ドジャース大谷翔平投手は「１番・指名打者」でスタメン出場した。初回の第１打席はベテラン左腕キンタナに対して、初球はカーブをファウル。２球目の外角低めのチェンジアップを見送った後、３球目は真ん中低めの直球をファウルとした。４球目の外角カーブを見送った後、５球目のスラーブ、６球目のシンカーもファウル。カウント２−２の７球目のスラーブをスイングした