イラン側の対米交渉責任者を務めるガリバフ国会議長/Majid Asgaripour/Wana News Agency/Reuters（CNN）対米交渉の責任者を務めるイランのガリバフ国会議長は20日、トランプ米大統領が「自らの想像の中で、この交渉のテーブルを降伏のテーブルに変えようとしている。そうでなければ新たな戦争を正当化しようとしている」との見解を示した。「我々は脅迫の影の下での交渉は受け入れない。そして過去2週間、我々は戦場で新たな切り札