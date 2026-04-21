元TBSアナウンサーでフリーアナウンサーの吉田明世が20日、自身のインスタグラムを更新。38歳の誕生日をタレントのユージ（38）に祝福される様子を公開し、ユージが贈ったメッセージカードに注目が集まっている。【写真】「字が綺麗」吉田明世アナへユージが贈った“直筆”メッセージ※2枚目吉田は「先週はたくさんのお祝いをありがとうございました！今週はラジオのスペシャルウィーク！お誕生日プレゼントに現金（ディズニ