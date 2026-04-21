京都府南丹市で11歳の男子児童が遺体で見つかった事件。逮捕された父親のスマートフォンには「遺体を遺棄する方法」を検索した履歴が残っていたということです。【写真を見る】「生まれ変わったら誰よりも幸せに…」献花台に供えられたメッセージ週2回の清掃、警察による捜索のなか…公衆トイレに遺体を一時遺棄か京都府南丹市の山林で、安達結希さん（11歳）の遺体が見つかってから1週間。遺体を遺棄した疑いで逮捕された、父親の