旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■楕円です正解：アーモンド難易度：★★★☆☆食べているのは、種の中にある部分ですアーモンドとはバラ科サクラ属に属する木の実で、桃や梅の仲間にあたります。2月〜3月に桜に似た薄ピンク色の花を咲かせます。ヨーロッパ、とくにプロ