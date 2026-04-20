参議院議員会館に刃物を持って現れたとして現行犯逮捕された男が「片山議員に持ってこいと言われた」と話している事案について、片山さつき財務大臣が記者団の取材に応じた。【映像】刃物男について話す片山さつき大臣（実際の様子）G7財務相会議の総理への報告後、片山大臣に記者が「今朝の刃物持った男が議員会館で逮捕され、片山議員宛てだったという話なんですけど、ご承知の事実関係を教えてください」と質問。片山大臣