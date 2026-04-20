Microsoftが、Windows 11のプレビュー版を公開しました。公開されたプレビュー版によると、エクスプローラーやクリップボード、タスクバーなどWindowsの中核となる機能が改善される見通しです。Releasing Windows 11 Builds 26100.8313 and 26200.8313 to the Release Preview Channel | Windows Insider Bloghttps://blogs.windows.com/windows-insider/2026/04/17/releasing-windows-11-builds-26100-8313-and-26200-8313-to-the