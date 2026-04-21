私はエナ。ニオイづわりが特にひどい日、夫ユウキが帰宅すると強烈なニンニクのニオイが私の鼻を突きました。あまりのニオイに思わず吐いてしまった私。ユウキに対してありったけの怒りをぶつけると、申し訳なさそうに謝ってきました。しかし私の怒りは冷めません。ユウキはそのまま家を出て、ビジネスホテルに泊まるらしく、LINEがきました。当てつけでしょうか？被害者面するユウキに激しく腹が立って、既読スルーしたまま眠り