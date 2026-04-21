◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースのＤ・ラッシング捕手（２５）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「９番・一塁」で先発出場。一塁起用に応え、８回に２試合ぶりの６号ソロを放った。さらに９回１死一塁ではリードを１０点に広げる７号２ランを右翼の敵軍ブルペンに打ち込んだ。早くも今季２度目の１試合２発となり、本塁打王争いでリーグ